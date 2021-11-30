Магнитогорцы продали комнату в коммуналке, за которую уже взяли деньги с соседей

В Магнитогорске направили в суд уголовное дело о двойной продаже комнаты в коммунальной квартире.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Правобережного района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летней жительницы города, обвиняемой в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение.

По версии следствия в 2005 году семья обвиняемой продала соседям комнату в коммунальной квартире. Покупатели рассчитались за помещение, но не зарегистрировали право собственности в Росреестре, а впоследствии у них появились долги по оплате коммунальных услуг.

Полтора десятилетия спустя бывшая хозяйка решила продать комнату еще раз.И хотя в помещении уже жила женщина с ребенком, горожанка, понимая, что хозяин не сможет ей помешать, так как находится в местах лишения свободы, начала поиск покупателя. В июне 2020 года она продала комнату незнакомой женщине за 500 тысяч рублей, распорядившись деньгами по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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