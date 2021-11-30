В Челябинске два пассажира маршрутки пострадали при столкновении с грузовиком

В Челябинске маршрутка столкнулась с грузовым фургоном.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, авария произошла в понедельник, 29 ноября, в 13:10 напротив дома №1 по улице Черкасская.

72-летний водитель «Лада Гранта», при выезде с прилегающей территории столкнулся с движущимся по главной дороге микроавтобусом «Форд Транзит», следовавшим по маршруту №24). После удара маршрутка изменила траекторию движения и врезалась в ехавший во встречном направлении грузовой автомобиль-фургон ГАЗ.

В результате ДТП травмы получили пассажиры автобуса – 50-летняя женщина и 20-летний молодой человек. Им обоим назначено амбулаторное лечение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»