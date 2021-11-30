В Челябинской области заболеваемость COVID-19 превысила 128 тысяч человек

На Южном Урале зафиксировали 655 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 29 ноября подтверждены 128 тысяч 591 случай заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 656 новых подтверждений заражения коронавирусной инфекцией (в том числе один школьник).

За прошедшие сутки выписаны 1 тысяча 506 человек. ️Больных COVID-19 – 13 тысяч 385 южноуральцев.

Умерли 30 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 6 тысяч 410 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 5 тысяч 136).

Отметим, что рекордный уровень суточной смертности – 30 человек – держится на Южном Урале уже восемь дней подряд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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