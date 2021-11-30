Магнитогорский монумент вошел в список «Сокровищ России»

Магнитогорский «Тыл – Фронту» вошел в число «Сокровищ России».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», подведены итоги онлайн-голосования в рамках проекта журнала National Geographic Traveler «Сокровища России», в число победителей которого вошел знаменитый магнитогорский монумент «Тыл – Фронту».

«Сокровища России» – онлайн-голосование журнала National Geographic Traveler, посвященное туристическим возможностям нашей страны. Проект призван не только определить главные достопримечательности и наиболее популярные места и объекты, но и открыть новые точки на туристической карте России.

Все номинанты выдвигались официальными представителями субъектов РФ, которые постарались подобрать все лучшее в своих регионах. Проект стартовал еще 1 июля. На протяжении нескольких месяцев пользователи Nat-geo.ru отдавали свои голоса за достопримечательности, популярные места и объекты в различных регионах России в десяти номинациях. Претенденты, набравшие наибольшее количество голосов, вошли в пятерку лучших. Монумент «Тыл – Фронту» занял второе место в номинации «Культурно-исторический объект», лишь немногим уступив победителю – Тобольскому кремлю.

«Тыл – Фронту» давно стал визитной карточкой Магнитогорска, отлитым в бронзе символом беспримерного трудового подвига горожан в годы Великой Отечественной войны. Ведь всем известно, что броня каждого второго советского танка и каждый третий советский снаряд во время войны были изготовлены из магнитогорской стали. Не случайно, что Магнитка в числе первых в июле 2020 года была удостоена почетного звания «Город трудовой доблести».

Монумент был открыт 29 июня 1979 года – к 50-летнему юбилею Магнитогорска. Открытие самого большого монумента Челябинской области собрало тысячи горожан. Монумент – символическое начало (но не по времени создания) задуманной скульптором Евгением Вучетичем своеобразной трилогии о мече – защитнике Родины. Меч, выкованный в легендарной Магнитке, Родина-мать подняла над головой врага на Мамаевом кургане под Волгоградом. И этот же меч, по замыслу Вучетича, победоносно опустил к ногам воин-освободитель, застывший в граните в Трептов-парке в Берлине.

В проектировании всех трех комплексов участвовал архитектор Яков Белопольский. Автор скульптурной композиции монумента «Тыл – Фронту» скульптор Лев Головницкий, ученик Вучетича. Монумент из бронзы и гранита представляет собой двухфигурную скульптурную композицию рабочего и воина, застывшую на берегу реки Урал. Рабочий передает воину меч. Символический замысел композиции наблюдается и в ориентации фигур: рабочий смотрит на восток, где расположен металлургический комбинат; воин – на запад, где находился враг. Высота скульптурной композиции составляет 15 метров.

Исполинские фигуры воина и рабочего были отлиты в бронзе на ленинградской «Монументскульптуре». Металл же, из которого был выкован меч, выплавлен из юбилейной, 500-милионной тонны руды, добытой на горе Магнитной. Специально для установки монумента на берегу Урала был возведен искусственный холм высотой 18 метров, укрепленный железобетонными сваями. В комплекс монумента включен «вечный огонь» в виде гранитного цветка-звезды, символизирующего боевую и трудовую славу магнитогорцев в годы Великой Отечественной войны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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