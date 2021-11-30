В Каслях возбудили уголовное дело о хищении 2,5 миллионов рублей при строительстве газопровода

После постройки в Челябинской области газопровода, к которому так и не подключили ни одного хозяйства, возбудили уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Каслей с участием специалистов министерства строительства и инфраструктуры региона и филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в Кыштыме провело проверку исполнения требований законодательства в сфере газоснабжения и газификации.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что в 2018 году администрация Вишневогорска заключила с подрядной организацией муниципальный контракт на строительство газопровода по улице Геологов. Выполненные работы чиновники приняли в полном объеме без замечаний. Правда, газ в дома жителей поселка так и не пришел.

«Проверкой установлено, что построенный газопровод не в полной мере соответствует проектной документации, при выполнении работ подрядчиком нарушены требования законодательства в области строительства. Ввод объекта в эксплуатацию в данном виде невозможен, – констатировали представители прокуратуры. – Указанные действия привели к невозможности подключения к природному газу 260 жилых домов».

Кроме того, неизвестные пока сотрудники подрядной организации причинили местному бюджету ущерб примерно в 2,5 миллиона рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, по результатам их рассмотрения территориальным следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ход расследования уголовного дела поставлен в городской прокуратуре на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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