Сотрудницу больницы Магнитогорска поймали на продаже фиктивных ковид-справок

В Магнитогорске полиция задержала сотрудницу поликлиники, предоставлявшее фиктивные документы об отсутствии короновирусной инфекции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Магнитогорске сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД выявили факты предоставления фиктивных справок об отсутствии заболевания COVID-19.

За денежное вознаграждение 10 южноуральцев приобрели у 36-летней работницы медицинского учреждения справки о проведении лабораторного исследования на отсутствие COVID-19 без фактической сдачи необходимых анализов.

Полученные 35 тысяч рублей женщина потратила по своему усмотрению.

Отделом дознания ОП «Левобережный» УМВД России по городу Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до двух лет.

Подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Полицейскими устанавливается круг лиц, купивших нелегальные справки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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