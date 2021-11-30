Экс-директору челябинского аэропорта огласили приговор

Суд вынес постановление по делу о страховом мошенничестве, совершенном директором аэропорта «Челябинск».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска признал бывшего генерального директора АО «Челябинское авиапредприятие» Андрея Осипова виновным в мошенничестве в сфере страхования.

Напомним, топ-менеджера аэропорта задержали в марте этого года. По версии следствия, он попал в ДТП на служебной машине, но с места аварии уехал. Однако впоследствии, чтобы провести ремонт по страховке, попросил водителя врезаться в дорожное ограждение. После этого автомобилю провели ремонт на 170 тысяч рублей.

В ходе судебного заседания обвинение потребовало приговорить Осипова к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Однако судья приговорил бывшего руководителя аэропорта к трем года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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