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Вторник, 30 ноября 2021, 18:10 мск

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Оператор полигона ТКО в Копейске лишился лицензии

Оператора исключенного из госреестра мусорного полигона лишили лицензии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Арбитражный суд Челябинской области аннулировал лицензию ООО «Комтранссервис», управлявшего полигоном твердых коммунальных отходов (ТКО) «Южный» в поселке Старокамышинск (Копейск).

Напомним, в июне нынешнего года стало известно об исключении полигона из государственного реестра объектов размещения отходов. Произошло это после того, как в ноябре 2020 года прокуратура Челябинской области установила, что в реестре муниципальной собственности Копейского городского округа объект «Полигон твердых бытовых и промышленных отходов в районе поселка Старокамышинск» не значится. Основания для заключения договоров аренды муниципального имущества между администрацией Копейска и ООО «Комтранссервис» отсутствовали.

Кроме того, Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с иском об аннулировании лицензии ООО «Комтранссервис». Теперь иск удовлетворен.

Это значит, что компания не может осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности на территории копейского полигона. В региональном министерстве экологии, комментируя постановление суда, заявили, что уже исключили полигон из территориальной схемы обращения с отходами.

В самой компании-операторе заявили, что намерены оспорить решение в апелляционной инстанции, и до вступления решения суда в силу не намерены останавливать работу полигона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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