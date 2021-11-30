В Челябинске потребовали 15 лет колонии горе-матери, швырнувшей семилетнюю дочь о дверной косяк

В Челябинске мать, убившую семимесячную малышку, требуют приговорить к 15 годам лишения свободы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в областном суде состоялись прения по уголовному делу в отношении 23-летней жительницы Башкирии, обвиняемой в убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.

Установлено, что в декабре 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир в Магнитогорске, женщина со всей силы швырнула 7-месячную дочь об дверной косяк.

Смерть девочки наступила в Центре охраны материнства и детства от причиненной закрытой тупой травмы головы.

Государственный обвинитель предложил суду назначить обвиняемой наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Оглашение приговора планируется 3 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

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