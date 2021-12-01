1 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

15:00 Челябинск – Презентация второй книги серии «Из истории Челябинска»: «Уездный город (1781-1917 гг.)». Автор книги – Гаяз Самигулов, кандидат исторических наук, член научно-методического совета по сохранению культурного наследия при министерстве культуры Челябинской области (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, читальный зал №1)