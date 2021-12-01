1 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

01.12.2021, среда
-
09:00 Челябинск – Бесплатный показ нового документального фильма «Выбор Маршала», приуроченный к 125-летию со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)
-
11:00 Челябинск – Литературно-игровое занятие «Умная собачка Соня» (детская библиотека №5, ул. Калининградская, 23А)
-
11:30 Челябинск – Детская литературная студия им. Л.А. Преображенской: сочиняем стихи, рассказы, сказки (детская библиотека №10, Комсомольский пр., 41)
-
12:00 Челябинск – Шестой день Чемпионата России по боксу среди женщин (Дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51)
-
12:00 Челябинск – Бесплатный показ нового документального фильма «Выбор Маршала», приуроченный к 125-летию со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)
-
14:30 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Дворец спорта «Юность». Новый этап спортивной истории» (пресс-центр «Гранада Пресс»)
-
15:00 Челябинск – Презентация второй книги серии «Из истории Челябинска»: «Уездный город (1781-1917 гг.)». Автор книги – Гаяз Самигулов, кандидат исторических наук, член научно-методического совета по сохранению культурного наследия при министерстве культуры Челябинской области (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, читальный зал №1)
-
15:00 Челябинск – «Веселый карандаш»: оживляем квадраты, круги и прямоугольники (детская библиотека №13, Шоссе Металлургов, 53А)
-
15:00 Челябинск – Мастер-класс «Новогодние сюрпризы» (детская библиотека №6 им. А.П. Гайдара, ул. Калинина, 32)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube