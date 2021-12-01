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Среда, 1 декабря 2021, 04:56 мск

Новости Челябинск

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1 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

01.12.2021, среда

  • 09:00 Челябинск – Бесплатный показ нового документального фильма «Выбор Маршала», приуроченный к 125-летию со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

  • 11:00 Челябинск – Литературно-игровое занятие «Умная собачка Соня» (детская библиотека №5, ул. Калининградская, 23А)

  • 11:30 Челябинск – Детская литературная студия им. Л.А. Преображенской: сочиняем стихи, рассказы, сказки (детская библиотека №10, Комсомольский пр., 41)

  • 12:00 Челябинск – Шестой день Чемпионата России по боксу среди женщин (Дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51)

  • 12:00 Челябинск – Бесплатный показ нового документального фильма «Выбор Маршала», приуроченный к 125-летию со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

  • 14:30 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Дворец спорта «Юность». Новый этап спортивной истории» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

  • 15:00 Челябинск – Презентация второй книги серии «Из истории Челябинска»: «Уездный город (1781-1917 гг.)». Автор книги – Гаяз Самигулов, кандидат исторических наук, член научно-методического совета по сохранению культурного наследия при министерстве культуры Челябинской области (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, читальный зал №1)

  • 15:00 Челябинск – «Веселый карандаш»: оживляем квадраты, круги и прямоугольники (детская библиотека №13, Шоссе Металлургов, 53А)

  • 15:00 Челябинск – Мастер-класс «Новогодние сюрпризы» (детская библиотека №6 им. А.П. Гайдара, ул. Калинина, 32)

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