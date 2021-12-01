На Южный Урал обрушился ледяной дождь

В Челябинской области отменяют рейсы автобусов и самолетов и занятия в школах из-за природной аномалии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в ночь на 1 декабря во всех районах области прошел дождь. Утром температура воздуха находилась в промежутке от -2 до 0 градусов.

Из-за гололедных явлений были на незначительное время задержаны автобусные рейсы в Коркинском, Еткульском, Карталинском, Чесменском и Брединском районах. В Копейске и Троицке наблюдаются перебои в работе общественного транспорта.

В аэропорту Челябинска в связи с неблагоприятными метеоусловиями задержаны авиарейсы на вылет в Казань, Ростов-на-Дону, Норильск, Санкт-Петербург, Москву, Минеральные Воды. Самолеты, направлявшиеся в Челябинск, переадресуются в аэропорт Екатеринбурга.

В Еманжелинске, Копейске, Троицке и Красноармейском районе занятия во многих школах переведены на дистанционный режим.

Челябинск, Виктор Елисеев

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