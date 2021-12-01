В Челябинской области первоклассник застрял между стволов дерева

Семилетнего южноуральца из древесного плена пришлось вызволять спасателям.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, спасателям пришлось выехать к месту, где ученики первого класса играли после занятий.

Мальчишки устроили игры на школьном дворе, лазали по деревьям. В самый разгар отдыха один из первоклашек оказался в безвыходном положении: его нога застряла между стволов дерева. Ни самостоятельно, ни при помощи товарищей освободиться школьник не смог. Ребята позвонили и сообщили о происшествии родителям. Увидев сложившуюся ситуацию, мама пострадавшего обратилась за помощью к спасателям.

Спасатели Миасского отряда областной ПСС, используя расширитель, высвободили 7-летнего мальчика и передали его маме. Медицинская помощь ребенку не понадобилась.

Челябинск, Виктор Елисеев

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