В Челябинской области заболеваемость COVID-19 превысила 129 тысяч человек

На Южном Урале зафиксировали 651 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 1 декабря подтверждены 129 тысяч 242 случая заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 651 новое подтверждение заражения коронавирусной инфекцией (в том числе один школьник).

За прошедшие сутки выписаны 1 тысяча 512 человек. ️Больных COVID-19 – 12 тысяч 495 южноуральцев.

Умерли 29 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 6 тысяч 439 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 5 тысяч 165).

Челябинск, Виктор Елисеев

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