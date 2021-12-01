В Челябинской области из-за гололеда встали мусоровозы

На Южном Урале из-за гололеда мусоровозы не смогли вовремя выйти в рейс.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО ЦКС, в Челябинской области минувшей ночью прошли мокрые осадки (дождь со снегом), к утру ударил мороз, что привело к появлению гололеда и сложностям в передвижении по дорогам.

«Неблагоприятные погодные условия вынудили скорректировать график вывоза твердых коммунальных отходов. В отдельных муниципальных образованиях мусоровозы подрядчиков регионального оператора будут выходить в рейсы чуть позже обычного – по мере нормализации ситуации», – заявили представители регионального оператора.

Особенно сложная обстановка наблюдается в южной и юго-западной частях Челябинской области. По состоянию на 9 утра из-за сильнейшего гололеда мусоровозы не смогли выйти на маршруты в Варненском, Карталинском, Брединском, Чесменской районах, а также в городском округе Локомотивный.

В Увельском районе, где проезжая часть также превратилась в каток, произошло ДТП. На скользкой дороге мусоровоз занесло в кювет.

Сложности в движении наблюдаются и в Троицком районе, где на маршруты не вышло несколько мусоровозов.

Затруднен проезд и в Челябинске. Перевозчики сообщают о сложностях с проездом во дворах Ленинского района.

Локальные проблемы могут возникать и в других муниципальных образованиях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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