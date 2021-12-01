Неизвестные сообщили о минировании полосы в аэропорту «Челябинска»

Аэропорт «Челябинск» закрыли из-за сообщения о минировании.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в 9:45 на электронную почту аэропорта поступила информация о минировании взлетно-посадочной полосы.

Позднее стало известно, что проверка не подтвердила полученную информацию: взрывных устройств в аэропорту не обнаружено.

Также в ведомстве озвучили предварительную причину ЧП при посадке самолета. Напомним, сегодня, 1 декабря, в 2:32 в Челябинском аэропорту самолет компании ЮВТ АЭРО выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 32 взрослых пассажира и один ребёнок, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

«Предварительная причина – обледенение полосы и сильный боковой ветер. Всего было задержано девять рейсов и отправлено на запасной аэродром (аэропорт Кольцово) шесть воздушных судов», – заявили в миндортрансе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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