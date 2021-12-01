В суд направлено дело 13 мошенников, разводивших пенсионеров, обещая вернуть деньги за БАДы

В Челябинской области перед судом предстанут участники преступного сообщества, обвиняемые в многомиллионном мошенничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, ведомство окончило предварительное расследование уголовных дел в отношении участников преступного сообщества, обвиняемых в мошенничестве.

По версии следствия, уроженец Ульяновской области организовал группу, состоявшую из четырех функционально и территориально обособленных структурных подразделений, а роли между участниками были четко распределены.

С июня 2016 по август 2020 год аферисты, находясь в одной из стран Южной Европы, обзванивали россиян, преимущественно пенсионного возраста, которые ранее приобретали биологически активные добавки в Интернете. Они представлялись представителями различных государственных учреждений и сообщали «клиентам», что приобретенные БАДы являются контрафактными. В связи с этим клиентам якобы положена компенсация за счет средств иностранных фирм, которые реализовывали некачественную продукцию.

Убедив собеседников, аферисты просили оплатить через различные платежные системы либо страховую часть от мнимой компенсации, либо подоходный налог, либо услуги инкассации и хранения денег в банковской ячейке. Получив деньги, мошенники перечисляли их организатору сообщества для последующего распределения между соучастниками.

Установлено, что от противоправных действий фигурантов пострадало более 100 человек, а причиненный им материальный ущерб превышает 90 миллионов рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками управления уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области были задержаны 13 предполагаемых участников преступной организации. Уголовные дела в отношении них с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

Предполагаемый организатор теневого бизнеса и еще двое сообщников в настоящее время находятся в международном розыске, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.

Челябинск, Виктор Елисеев

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