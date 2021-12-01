Пшик Текслера: южноуральский губернатор не попал в ТОП-20 глав регионов по доверию аудитории соцсетей

Глава Южного Урала не смог попасть в число губернаторов, завоевавших доверие пользователей социальных медиа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый Рейтинг губернаторов России по доверию аудитории социальных медиа представили Центр политического анализа и социальных исследований и Центр общественно-политических проектов.

«Немало российских губернаторов работают в соцсетях в большей степени формально, полагаясь в основном на традиционные СМИ. Объективно сегодня от главы региона требуется быть не просто успешным управленцем, но и эффективным коммуникатором. От этого зависит его легитимность и, как следствие, политическая устойчивость, – пишут авторы рейтинга. – Именно этим обусловлена актуальность исследования. Мы решили провести комплексный аудит и выяснить как губернаторы работают с общественным мнением в социальных сетях и как это влияет на восприятие глав субъектов населением».

Свое исследователи они назвали «первым в своем роде рейтингом губернаторов, который полностью основан на анализе объективных данных». В его основу легли количественный анализ аудитории соцсетей и пользовательских реакций на публикации в официальных аккаунтах глав субъектов РФ в социальных сетях за октябрь 2021 года, контент-анализ аккаунтов за период с 1 июля по 31 сентября текущего года и проведенного в октябре социологического опроса (11 тысяч 600 респондентов).

Как выяснили авторы исследования, наиболее активными в соцсетях стали глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин и руководитель Псковской области Михаил Ведерников.

В категории «Доверие к власти» первое место занял губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. За ним следуют глава Севастополя Михаил Развожаев и Рамзан Кадыров. В категории «Социальная ориентированность и развитие человеческого капитала» первенствует также Артюхов. Второе и третье места – за самарцем Дмитрием Азаровым и главой Камчатки Владимиром Солодовым. В плане политического менеджмента другим главам регионов следует поучиться у Михаила Развожаева, Рамзана Кадырова и Романа Копина.

Лидером исследования в категории «Экономическое развитие» стал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. На втором и третьем местах – Роман Копин и Дмитрий Артюхов. В категории «Инфраструктура и среда обитания» первенствует глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Замыкают тройку Рамзан Кадыров и Михаил Развожаев.

Интегральный рейтинг возглавил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. На втором месте – глава Чечни Рамзан Кадыров. На третьем – мэр Севастополя Михаил Развожаев. Четвертую строчку занял руководитель Чукотского автономного округа Роман Копин. Замыкает пятерку губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков.

Помимо лидера, УрФО в рейтинге представляет также глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, некогда бывший в числе лидеров среди глав субъектов РФ по числу лайков, в ТОП-20 нового рейтинга не вошел.

«Доверие к власти в регионах напрямую зависит от качества ведения соцсетей губернатором», – резюмируют авторы исследования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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