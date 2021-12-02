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Четверг, 2 декабря 2021, 04:19 мск

Новости Челябинск

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2 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

02.12.2021, четверг

  • 10:00 Челябинск – VI Международная конференция «Инновации в спорте, туризме и образовании – icISTIS – 2021» (в 9:30 – пресс-подход к спикерам конференции) (ЮУрГУ, пр. Ленина 78В, учебный комплекс «Сигма»)

  • 12:00 Челябинск – Научно-практическая конференция «Зауральские башкиры на службе государства» (исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда 183)

  • 13:00 Челябинск – Седьмой день Чемпионата России по боксу среди женщин (Дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51)

  • 13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция с Дедом Морозом в рамках шестого «Путешествия Деда Мороза с НТВ» (исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда 183)

  • 14:00 Челябинск – Сотрудники ЮУрГУ и ООО «Уральский инжиниринговый центр» представят полный цикл реализации двух крупных проектов «Передовые производственные технологии и материалы»: уникальные установки хромирования и цех по производству гидроприводов с гидростатическими направляющими (ул. Енисейская, 48Б)

  • 15:00 Челябинск – «Мастерилка»: поделка из ниток «Снеговичок-лесовичок» (детская библиотека №3 им. Василия Кузнецова, ул. Артиллерийская, 106)

  • 18:00 Челябинск – Торжественный слет студенческих отрядов Челябинской области, посвященный окончанию третьего трудового семестра 2021 года (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)

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