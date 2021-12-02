2 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Сотрудники ЮУрГУ и ООО «Уральский инжиниринговый центр» представят полный цикл реализации двух крупных проектов «Передовые производственные технологии и материалы»: уникальные установки хромирования и цех по производству гидроприводов с гидростатическими направляющими (ул. Енисейская, 48Б)