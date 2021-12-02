Заболеваемость COVID-19 среди южноуральцев приблизилась к 130 тысячам человек

На Южном Урале зафиксировали 647 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 2 декабря подтверждены 129 тысяч 889 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 647 новых подтверждений заражения коронавирусной инфекцией (в том числе четверо школьников).

За прошедшие сутки выписаны 1 тысяча 506 человек. ️Больных COVID-19 – 11 тысяч 606 южноуральцев.

Умерли 30 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 6 тысяч 469 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 5 тысяч 195).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»