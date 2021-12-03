3 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

03.12.2021, пятница
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10:00 Челябинск – VI Международная конференция «Инновации в спорте, туризме и образовании – icISTIS – 2021» (в 9:30 – пресс-подход к спикерам конференции) (ЮУрГУ, пр. Ленина 78В, учебный комплекс «Сигма»)
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10:00 Челябинск – Фестиваль идей и технологий Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ). Вход по предъявлении QR-кода (Информационный центр по атомной энергии, ул. Энгельса, 107)
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11:00 Челябинск – Возложение венков и цветов к Вечному огню на Аллее Славы, посвященное Дню Неизвестного солдата (мемориал «Вечный огонь» на Аллее Славы)
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13:00 Челябинск – Заключительный день Чемпионата России по боксу среди женщин (Дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51)
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14:00 Челябинск – Официальная церемония взвешивания участниц чемпионата России по боксу среди женщин в Челябинске (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153, зал «Сапфир»)
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17:00 Челябинск – Финальные бои Чемпионата России по боксу среди женщин. Вход по билетам (Дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51)
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17:00 Челябинск – Приуроченный к Всемирному дню борьбы со СПИДом лекторий «Болезни любви». Вход по предъявлении QR-кода (Музей истории ЮУЖД, ул. Привокзальная, 11)
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18:00 Челябинск – Приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом выставка «История интимных инфекций сквозь года». Вход по предъявлении QR-кода (Музей истории ЮУЖД, ул. Привокзальная, 11)
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19:00 Челябинск – Приуроченный к Всемирному дню борьбы со СПИДом литературный вечер с автором книги «Плюс жизнь» Кристиной Гептинг. Вход по предъявлении QR-кода (Музей истории ЮУЖД, ул. Привокзальная, 11)
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