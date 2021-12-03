3 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – VI Международная конференция «Инновации в спорте, туризме и образовании – icISTIS – 2021» (в 9:30 – пресс-подход к спикерам конференции) (ЮУрГУ, пр. Ленина 78В, учебный комплекс «Сигма»)