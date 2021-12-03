Число умерших южноуральцев с COVID-19 превысило 6,5 тысяч человек

На Южном Урале зафиксировали 645 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 3 декабря подтверждены 130 тысяч 534 случая заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 645 новых подтверждений заражения коронавирусной инфекцией (в том числе пятеро школьников).

За прошедшие сутки выписаны 1 тысяча 401 человек. ️Больных COVID-19 – 10 тысяч 818 южноуральцев.

Умерли 32 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 6 тысяч 501 больной коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 5 тысяч 227).

Челябинск, Виктор Елисеев

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