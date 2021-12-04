Заболеваемость COVID-19 в Челябинской области превысила 131 тысячу человек

На Южном Урале зафиксировали 642 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 4 декабря подтверждены 131 тысяча 176 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 642 новых подтверждения заражения коронавирусной инфекцией (в том числе пятеро школьников).

За прошедшие сутки выписаны 1 тысяча 385 человек. ️Больных COVID-19 – 10 тысяч 46 южноуральцев.

Умерли 29 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 6 тысяч 530 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 5 тысяч 256).

Челябинск, Виктор Елисеев

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