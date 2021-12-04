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Суббота, 4 декабря 2021, 22:21 мск

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В Челябинске загорелась машина «скорой»

В Челябинске загорелась машина скорой помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня вечером в Ленинском районе.

По словам очевидцев, в «скорой» на полном ходу сначала раздался хлопок, похожий на взрыв, а потом из-под капота вырвался огонь.

Был ли в машине пациент, не сообщается, в в МЧС лишь утверждают, что пострадавших нет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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