В Челябинске загорелась машина скорой помощи.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня вечером в Ленинском районе.
По словам очевидцев, в «скорой» на полном ходу сначала раздался хлопок, похожий на взрыв, а потом из-под капота вырвался огонь.
Был ли в машине пациент, не сообщается, в в МЧС лишь утверждают, что пострадавших нет.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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