Самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга не долетели до Магнитогорска

Самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга, следовавшие в Магнитогорск, приземлились в Челябинске. Как передает корреспондент РИА «Новый День», борт Pegas Fly из Петербурга должен был сесть в Магнитогорске в 2 часа по местному времени, самолет S7 Airlines, летевший из столичного аэропорта Домодедово, – в 3:30. Однако совершить посадку в пункте назначения помешала погода, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Снегопад внес коррективы и в работу аэропорта Оренбурга: борт Nord Wind, выполнявший маршрут Сочи – Оренбург, был вынужден сесть в Самаре.

« В настоящее время в аэропортах ожидают вылеты более 750 пассажиров, – сообщили в ведомстве. – По поручению Уральского транспортного прокурора в аэропортах организованы мобильные приемные».

Челябинск, Павел Зварзин

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