В Челябинской области за первые дни декабря от ковида умерли 149 человек

В Челябинской области за сутки выявлено 637 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 30 зараженных. За первые 5 дней декабря жертвами инфекции стали 149 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 132 тысячи 453 зараженных. 6 тысяч 588 из них умерли (непосредственно от инфекции – 5 тысяч 314).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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