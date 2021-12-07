Южноуральцы заваливают губернатора Текслера жалобами на проблемы с газом

Жители Челябинской области заваливают губернатора Алексея Текслера просьбами помочь решить проблему газоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в июне текущего года президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации должен завершиться к 2023 году, второй – к 2030 году.

В конце ноября Алексей Текслер на встрече с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым рассказал, что потенциально в регионе можно подключить 98 тысяч домов. До 2024 года доступ к ресурсу должны получить 88 тысяч. К концу ноября поступило более 16,5 тысяч заявок. В 2022 году планируется догазифицировать 24 тысячи домов.

Планы выглядят обнадеживающие, однако многих южноуральцев они не впечатляют: с мест идет поток жалоб на то, что проблема с отсутствием газа не решается годами, и с наступлением зимы люди вынуждены сами решать вопрос с отоплением.

Так, жительнице микроайона Родной в селе Кременкуль (Сосновский район), чей дом находится в 7 метрах от газопровода, пришлось установить электрический котел, и теперь она платит космические суммы за отопление. При этом надежда ждождаться газа у нее призрачная, ведь о газификации ее дома уже отчитались:

«На госуслугах моя заявка на догазификацию числится как выполненная. А газа нет ни у меня, ни у соседей. Проблема с нехваткой мощностей на ГРС «Митрофановская» уже давно. Почему тогда в посёлке «Дарьино», который находится в пару км от нас, в котором дома строятся, как «грибы» и сдаются с газом, хватает мощности?!

В.В.Путин сказал: «Газ в каждый дом». Когда будет исполнено его поручение? Живя с функционирующим газопроводом в 7 метрах от дома, я не имею возможности им пользоваться! Мы, жители поселка Родной, хотим жить с газом, а не мечтать о нем», – написала женщина в паблике «Текслер, помоги!» в соцетях.

Похожая жалоба пришла из Кыштыма:

«Мы долгое время ждём газофикацию наших частных домов (это ул. Гоголя, Нижне-Кыштымская, 9- января, Луначарского, Розы Люксембург, Пушкина, Гузынина, Комарова и др. – 173 дома). На сегодняшний день построен газопровод до наших домов, проект оплатили жители из собственных средств.

В 2021 году администрация неоднократно разъясняла, что наш проект первый в очереди. Ну, а что на деле? Жители на последние деньги установили в домах газовое оборудование, и договоры на подключение на руках – подписаны специалистами Газкома Кыштымского филиала. Жители оплатили подключение, квитанции на руках.

Но вот опять беда на 26 октября 2021 газ был, на 15 ноября прошли проверку технадзора, а как дошло до подключения нам отвечают: «Нет газа!» Кто же виновен в сложившейся ситуации? Нам снова предлагают ждать.... Простите, да сколько ж можно? Наведите порядок, пожалуйста! В Газкоме ссылаются на администрацию, там на Челябэнерго ( он уступил населению кубы газа), а страдают жители... Наобещали и бросили в зимний сезон... Документы прилагаю».

В поселке Бердяуш Саткинского района ситуация еще хуже: «Мы просим помощи газифицировать хотя бы котельную. Очень много лет, особенно в самые морозы, нас оставляют без отопления, так как котельная находится в ужасном состоянии и отапливается мазутом. Его доставка производится нестабильно, и запасов нет. Два года в январские морозы нас вообще размораживали. По этому поводу мы вызывали и МЧС, и телеканал. Но помощи нам нет. Помогите нам».

Жители поселка пишут, что дважды обращались на прямую линию президента, но им приходят отписки с заявлениями, что о проблеме никто не знает, так как они, якобы, никому не сообщали.

Кстати, администрация Саткинского района ответила на эту жалобу: «В настоящее время министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области заключен контракт на разработку генеральной схемы газоснабжения и газификации Челябинской области, в том числе с делением по муниципальным образованиям Челябинской области.

По результату разработки генеральной схемы газоснабжения и газификации будет определено решение по газификации поселка Бердяуш – подключение от планируемой АГРС в районе поселка Малый Бердяуш или от выхода из ГРС Сатка, и в дальнейшем будет рассмотрен вопрос объема финансирования для выполнения данных мероприятий».

Иными словами, мерзнуть жителям Бердяуша придется, как минимум, еще одну зиму.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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