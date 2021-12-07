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Вторник, 7 декабря 2021, 09:34 мск

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Число зараженных коронавирусом в Челябинской области превысило 133 тысячи

В Челябинской области за сутки выявлено 633 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 31 зараженного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 133 тысячи 86 инфицированных. 6 тысяч 619 из них умерли (непосредственно от инфекции – 5 тысяч 345).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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