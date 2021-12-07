Руководство Калининского райсовета Челябинска заподозрили в фальсификации документов

Руководство Калининского райсовета Челябинска обвинили в намерении фальсифицировать итоги заседания районного парламента, поставившего «неуд» главе района.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жалобу в надзорное ведомство направил депутат Максим Олейников, бывший секретарем на скандальном заседании.

Напомним, 24 ноября совет депутатов Калининского района Челябинска не принял отчет главы муниципалитета об итогах работы администрации в 2020 году. Таким образом, деятельность районных чиновников была признана неудовлетворительной. Второй «неуд» грозит главе района Сергею Колеснику отставкой. При этом работу районной администрации в завершающемся 2021 году сложно признать удовлетворительной. Чиновники сумели настроить против себя большинство жителей района. Ситуация осложняется противостоянием между Колесником и большинством в районном совете. Так что перспектива отставки более чем реальна.

И продолжающийся кризис лишь усугубляет ситуацию. Теперь представители парламентского большинства обвинили своих противников в попытке фальсификации. На эту мысль их натолкнуло странное поведение спикера совета Вячеслава Некрасова и сотрудников аппарата.

«После того, как мной были подсчитаны и объявлены результаты голосования, все бланки открытого поименного голосования были пронумерованы, сшиты, заверены моей подписью и переданы начальнику организационного отдела совета депутатов Марине Родионовой, – цитирует «Знак.ком» Максима Олейникова, – 1 декабря мной был подготовлен и направлен в аппарат протокол заседания. По истечении восьми рабочих дней по протоколу не поступило возражений и замечаний. 6 декабря было принято решение о необходимости внести уточнение по форме протокола, для чего я прибыл в рабочее время в совет депутатов. С целью внесения изменений по форме протокола у юриста совета Матвеева я запросил бланки для открытого поименного голосования. Но он заявил, что предоставление бланков возможно с распоряжения председателя совета Вячеслава Некрасова. На протяжении всего разговора с председателем присутствовали депутат Кондратьев и его помощник Жигалин. Некрасов и Матвеев в течение 30 минут отказывались предоставлять бланки под различными предлогами: приходите завтра, идет правовая оценка, бланков нет, у вас есть фотографии».

Секретарь так и не смог получить на руки документы. После этого он обратился в прокуратуру Калининского района Челябинска с жалобой на препятствование работе депутата. Парламентарий опасается, что за действиями спикера и его помощников скрывается намерение сфальсифицировать итоги голосования по отчету главы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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