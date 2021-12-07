Южноуральские рестораторы предупредили об угрозе оставить без работы десятки тысяч человек

Число посетителей заведений общепита в Челябинской области сократилось на 80%. Рестораторы терпят убытки, десятки тысяч сотрудников рискуют остаться без работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рестораторы Челябинска и Магнитогорска обратились к губернатору Алексею Текслеру с просьбой отменить часть антиковидных ограничений. Документ подписали более 1 тысячи человек. Главное предложение: разрешить общепиту работать с 23 до 6 часов, что особенно актуально в преддверии новогодних праздников

«При значительных убытках ввиду катастрофического снижения выручки, компании, оказывающие услуги общественного питания, несут затраты, связанные с выплатой заработной платы сотрудникам, аренды, оплаты коммунальных услуг и иных платежных обязательств, при этом не получают доходов, которые смогут покрыть все расходы, не говоря уже о прибыли, – говорится в обращении. – Возможность существования заведений сферы общепита напрямую зависит от количества посетителей, следовательно, в данный момент из-за ограничений мы рискуем остаться как и без посетителей, так и вообще без всех сотрудников, а значит, и ресторанного бизнеса. При этом в сфере общественного питания в Челябинской области задействованы десятки тысяч людей. Есть также связанные с нашей отраслью предприятия в сфере поставки продуктов питания, оборудования, предприятия оказывающие услуги в области рекламы, клининга, логистики, транспорта и т.д., которые тоже несут сейчас колоссальные убытки».

Рестораторы не видят смысла в запрете работать по ночам, если в заведения пускают только по QR-кодам вакцинированных и переболевших.

Авторы обращения ссылаются на опыт других регионов, где «ночные запреты» уже сняты, и подчеркивают, что за декабрь – январь общепит получает до трети годовой выручки. Лишить его этих денег значит поставить на грань выживания всю отрасль.

Напомним, что с 1 января попасть в любое заведение общепита можно только по QR-коду, что тоже вызвало неумение рестораторов, так как редко какое заведение общепита может похвастаться площадью более 400 квадратных метров. При этом на магазины с сопоставимой площадью и большей проходимостью ограничения не накладывают.

Как итог, отмечают представители отрасли, заведения общепита начали массово закрываться.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»