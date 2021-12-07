«Найди мойку»: водители «скорых» в Челябинске пытаются найти мойку, о которой говорила первый вице-губернатор Гехт

В Челябинске продолжает квест по поиску автомоек для машин скорой медицинской помощи. Правда, пока особого успеха не наблюдается: водители по-прежнему вынуждены мыть машины самостоятельно, используя не самую продвинутую, зато безотказную технологию – ведро + тряпка + подручные средства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на минувшей неделе работники скорой помощи Челябинска пожаловались на низкие зарплаты и удручающие условия труда. По словам водителей, они вынуждены перерабатывать, а когда не сидят за баранкой – еще и самостоятельно приводить в порядок автомобили. Моют машины старым добрым способом: на открытом воздухе, вручную, вооружившись ведром и тряпкой, несмотря на минусовую температуру.

В конце ноября с сотрудниками скорой встретилась первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Чиновница пообещала направить из бюджета на повышение доплаты водителям 200 миллионов рублей, а также закупить для четырех подстанций скорой помощи мобильные мойки. При этом заявила, что на одной подстанции автомойка уже есть.

После этого один из водителей машины скорой помощи в свободное от работы время начал квест: поиск той самой уникальной (пока) автомойки. Челябинец побывал уже на четырех подстанциях.

Первой стала территория учреждения в Советском районе. Здесь горожанин наткнулся на привычный пейзаж: замерзшие лужи (следы ручной мойки автомобилей), пронумерованные ведра (для каждой машины – свое) и даже выведенный на улицу водопроводный кран.

Ничего не нашел южноуралец и на подстанции скорой помощи в Центральном районе. Кроме таких же ведер из-под строительных материалов или краски с нанесенными на каждое госномерами машин. На подстанции на ЧТЗ поначалу не нашлось и этого. Но в итоге все-таки выяснилось, что в деле все те же ведра, швабры и тряпки. Аналогичным оказался итог посещения территории учреждения в Курчатовском районе.

Наконец, вчера, 6 декабря, челябинец «торжествовал» первую победу. Помещение мойки нашлось на подстанции в Металлургическом районе! Правда, оказалось, что используют его... в качестве склада.

Теперь горожане гадают: об этой мойке говорила вице-губернатор или та, настоящая, все еще где-то прячется?

Челябинск, Виктор Елисеев

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