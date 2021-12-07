За десятерых: руководителям Челябинска повысят зарплату

Вслед за мэром южноуральского Троицка, которому в текущем году повысили зарплату до 300 тысяч рублей в месяц, улучшение материального положения почувствуют руководители южноуральской столицы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на оплату труда председателя Челябинской городской думы в 2022 году, согласно проекту городского бюджета, предусмотрено 5 млн 792 тыс рублей, зарплата мэра за год составит 6 млн 46 тыс.
Таким образом, среднемесячное вознаграждение за труд Андрея Шмидта вырастет с 450 тыс до 482,5 тыс рублей, Натальи Котовой – с 450 тыс до 504 тыс.
Отметим, что средняя зарплата в Челябинске не превышает 50 тысяч рублей.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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