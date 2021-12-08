8 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

08.12.2021, среда
-
09:00 Челябинск – Донорская акция в Челябинском государственном университете (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный кор., 2 этаж)
-
12:00 Челябинск – «Прямая линия» губернатора Челябинской области Алексея Текслера с жителями региона
-
12:00 Челябинск – Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Поддержка молодой науки» с участием ректора ЮУрГУ Александра Шестакова (ЮУрГУ, пр. Ленина, 78В, УК «Сигма»)
-
12:00 Челябинск – Открытие марафона знаний «Карьера и Soft Skills» – образовательного проекта, направленного на помощь молодым людям в саморазвитии и приобретении необходимых надпрофессиональных и профессиональных навыков (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный кор., актовый зал)
-
13:00 Челябинск – Встреча с руководством Кванториума и талантливыми школьниками по проекту распознавания лиц роботом-консультантом: знакомство с разработками ТРИДИВИ, демонстрация решений в области распознавания лиц и жестов (Челябинск, пр. Ленина, 64Д, шестой этаж, офис компании «3DiVi»)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube