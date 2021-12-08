8 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

13:00 Челябинск – Встреча с руководством Кванториума и талантливыми школьниками по проекту распознавания лиц роботом-консультантом: знакомство с разработками ТРИДИВИ, демонстрация решений в области распознавания лиц и жестов (Челябинск, пр. Ленина, 64Д, шестой этаж, офис компании «3DiVi»)