В Челябинске приставы арестовали машину, доставившую им интернет-заказ

В Челябинске арестовали за долги авто, доставившее интернет-заказ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, в Калининском районе Челябинска судебные приставы в рамках исполнительного производства по взысканию 202 тысяч рублей в пользу физического лица арестовали и изъяли автомобиль, принадлежащий должнице. Несмотря на проявленное ранее нежелание хозяйки расставаться с иномаркой, машина приехала точно на тот адрес, который указал судебный пристав.

На этом автомобиле был доставлен мед, «заказанный» через Интернет. На такую хитрость судебным приставам пришлось пойти, так как женщина категорически не желала не то что долг отдать, но и вообще разговаривать на эту тему. Официальным трудоустройством она похвастаться не могла, счета были пусты, зато в собственности находился автомобиль Nissan Almera. Поиском машины и предстояло заняться судебным приставам.

Выход по адресу, указанному в исполнительном документе, результата не дал – дверь частного дома открыла бабушка должницы и, не стесняясь в выражениях, дала понять, что информацией о местонахождении своей внучки не обладает. Найти должницу удалось в мировой паутине: там она предлагала доставку орехов, сухофруктов, меда и пр. Найти магазинчик, где принимались и формировались заказы, стало делом техники. Обнаружили его в Копейске. Там же рядом и увидели искомый автомобиль, на котором, как выяснилось, доставляли заказы.

Чтобы произвести арест транспортного средства непосредственно на территории Калининского района, решили машину вызвать по адресу, максимально близкому к структурному подразделению. Заказали мед, который оперативно был доставлен «заказчику». За рулем – муж должницы.

Выслушав аргументы судебных приставов, мужчина вынужден был отдать ключи, документы и недоставленные заказы. Ответственным хранителем назначена поверенная организация, на эвакуаторе доставившая машину на территорию хранения. Должнице дано десять суток на решение вопроса. По окончанию этого срока начнется подготовка процедуры оценки и передачи транспортного средства на принудительную реализацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»