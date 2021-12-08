Власти Южного Урала отменили запрет на ночную работу ресторанов и кафе

В Челябинской области отказались от запрета ночной работы заведений общепита.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области снимут ограничения на работу заведений сферы общественного питания в период с 23:00 до 6:00. Об этом заявил в ходе прямой линии губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Предприятия общественного питания смогут работать в ночное время, при этом с 1 декабря 2021 года по 9 января 2022 года вход в рестораны и кафе будет осуществляться только при наличии действующего QR-кода или документа о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет).

Челябинск, Виктор Елисеев

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