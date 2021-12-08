Губернатор Текслер все лето наблюдал плачевное состояние Челябинского бора, но только сейчас решил принять меры

Челябинский городской бор обслуживает всего 1 бригада из 6 человек. Это выяснилось в ходе прямой линии губернатора Алексея Текслера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница Челябинска обратила внимание главы региона на то, что бор находится в запущенном состоянии: много сухостоя, поваленных деревьев. И попросила навести порядок.

Действительно, за последний год состояние бора значительно ухудшилось: сильные ветра повалили массу старых деревьев, часть их которых перекрыла популярные тропы. До наступления зимы их так и не убрали, и теперь лыжники жалуются, что вынуждены отказаться от некоторых привычных маршрутов.

Губернатор Текслер согласился: бор достояние города. И передал слово министру экологии Сергею Лихачеву. Он-то и сообщил, что бор обслуживают всего 6 человек. Похоже, что все они супергерои, так как объем сделанных ими работ за 5 лет, озвученный министром, не под силу и сотне человек. Только число вновь высаженных деревьев – более 110 тысяч – чего стоит, а ведь еще проведены расчистка территорий (около 94 га), а санитарные вырубки и так далее. Правда, не совсем понятно, где все эти работы производятся, так как, например, корреспонденты РИА «Новый День», исходившие минувшим летом бор буквально вдоль и поперек, не заметили ни новых посадок, ни расчищенных участков – наоборот, как справедливо отметила задавшая вопрос челябинка, и сухостоя, и поваленных деревьев стало больше.

Как выяснилось, губернатор тоже в курсе проблемы: по его словам, он летом еженедельно ездил по бору на велосипеде и тоже обратил на это внимание. Не понятно только, почему он сразу не призвал к ответу министерство экологии, а дотянул до декабрьской прямой линии.

Лихачев справедливо отметил, что 6 человек на 12 квадратных километров – это слишком мало. И попросил сформировать еще 2 бригады. Губернатор тут же согласился, что вызывало новые вопросы.

Например, каким образом министерство экологии собирается увеличить фонд оплаты труда обсуживающих бор в 3 раза, ведь бюджет на 2022 год уже сверстан? Или ждать появления дополнительных бригад не стоит ранее 2023 года? Или в бюджет уже все заложено, но и министр, и губернатор специально не озвучивали информацию о создании дополнительных бригад, чтобы в ходе прямой линии создать иллюзию реакции на обращения южноуральцев?

Челябинск, Ольга Арсентьева

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