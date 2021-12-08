TikTok и Instagram бьются за интерес южноуральцев

TikTok поднялся на третье место среди самых популярных соцсетей на Южном Урале, обогнав Одноклассники. Первое место занимает ВКонтакте, второе – instagram. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей в 2021 году.

В целом, в течение года совокупный объем информации, приходящейся на эти ресурсы, удвоился.

Доля Вконтакте в Челябинской области составляет 41% от всего потребляемого трафика, который уходит на социальные сети, что на 13% больше общероссийского показателя. У Instagram 26%, далее с совсем небольшим отставанием следует TikTok с долей 23%. Меньше всего трафика в регионе уходит на Фэйсбук.

Самый высокий показатель прироста продемонстрировал TikTok – в 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе увеличился более чем в два раза. Специалисты МегаФона объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности коротких видео. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 53%.

По подсчётам специалистов МегаФона, в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, для ВКонтакте этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok 225 Мб.

Самая активная аудитория у ВКонтакте – ежедневно её посещают 73% пользователей соцсети. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok – 35%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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