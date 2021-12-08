В Металлургическом районе Челябинска второй день замерзает многоквартирный дом

Челябинцы пожаловались на холод в квартирах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в очередной раз без отопления остался дом №3А в Металлургическом районе Челябинска. Горожане рассказали об этом в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«В Металлургическом районе довольно часто случаются коммунальные аварии, связанные с отоплением, – пишет автор обращения. – Приведу свой пример. Шоссе Металлургов, д. 3А. 4 ноября из-за очередной аварии наш дом остался без отопления больше чем на сутки. Сегодня 8 декабря, в очередной раз мы без отопления, уже будет двое суток в 16 часов. При том, что эти ночи очень холодные и днем температура низкая. Прошу, помогите решить вопрос с «Ремжилзаказчиком Металлургического района». Многочисленные звонки от жильцов дома в управляющую компанию результатов не дают. Только и слышно: слесарь к вам ушел. И, видимо, где-то по дороге пропал. Еще отвечают, что мы не одни такие, таких, как мы, много. Когда отогреют одних, дойдут и до нас. Это просто издевательство, в морозы остаться без отопления. У нас же маленькие дети, которые сразу заболевают».

Между тем, температура дома 14 градусов вечером, ночью – ниже 10, если верить термометру, сетуют челябинцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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