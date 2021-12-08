Арифметика Текслера: глава Южного Урала запутался в статистике ковида и раскрыл данные о доле заразившихся после вакцинации

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер признал, что больше четверти заразившихся COVID-19 жителей региона были вакцинированы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Южного Урала Алексей оказался явно не готов к обсуждению в ходе прямой линии с жителями региона проблемы вакцинации.

Возможно, причина в том, что это был первый вопрос, предложенный губернатору сегодня. К чиновнику обратилась педагог одной из школ Южного Урала.

По словам женщины, руководство поставило ее в известность, что с 12 декабря может отстранить от работы. Дело в том, что не так давно она перенесла заболевание, после чего ее здоровье ощутимо ухудшилось, но медотвода врачи не дают. А ставить теперь еще и вакцину от коронавируса челябинка попросту боится. Боится не только за себя, но и за будущее своих детей в случае неблагоприятного исхода вакцинации – учительница еще и многодетная мать.

Г-н Текслер был неумолим в ответе, уже привычно переведя стрелки на постановление главного государственного санитарного врача Челябинской области Анатолия Семенова. Ведь именно он обязал вакцинировать на 100% сотрудников предприятий и учреждений ряда отраслей, в том числе торговли, здравоохранения и образования.

Глава региона посоветовал педагогу пройти вакцинацию. В качестве вдохновляющего аргумента он напомнил, что лишь единицы медработников и педагогов в Челябинской области не прошли вакцинацию. После чего заявил, что за время пандемии госпитализированы были только 2,6% невакцинировавшихся южноуральцев. Вовремя поняв, что сказал не совсем то, что хотел, чиновник поправился: 2,6% вакцинированных жителей Челябинской области заболели коронавирусом. И добавил: «были госпитализированы». «Цифра крайне мала», – подчеркнул Текслер.

Последняя фраза отнюдь не принадлежит персонально губернатору. Заверения в незначительности числа заболевших среди вакцинированных южноуральцев давно уже стали коллективной мантрой областных чиновников. Ее повторяли уже и первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, и представители регионального минздрава.

Это утверждение воспроизводят уже настолько бездумно, что не дают себе никакого отчета в том, о каких цифрах может идти речь.

Между тем, по данным портала gogov.ru, на 7 декабря в Челябинской области полную вакцинацию прошли 1 миллион 329 тысяч 605 человек. 2,6% от этого числа – 34 тысячи 569 человек. На утро 8 декабря COVID-19 был диагностирован у 133 тысяч 716 южноуральцев. Таким образом, минимум 25,85% заболевших коронавирусом жителей региона были вакцинированы. Или каждый четвертый инфицированный. А если учесть, что активная вакцинация идет всего несколько месяцев, то доля вакцинированных в числе заболевших получается еще выше.

Отметим, что исходя из официально статистики, ковидоми за весь период пандемии переболели не более 3,9% жителей Челябинской области – по логике господина губернатора, цифра крайне мала, и людям непонятен масштаб предпринимаемых профилактических мер.

Челябинск, Виктор Елисеев

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