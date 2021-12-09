9 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

09.12.2021, четверг
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10:00 Челябинск – На улице Конструктора Духова подрядчик установит новые полимерные решетки и люки взамен украденных (ул. Конструктора Духова, 8)
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14:00 Челябинск – «Урок цифры»: «Разработка игр» с участием VK (МАОУ «Образовательный центр № 5 г. Челябинска», ул. Скульптора Головницкого, 13)
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15:00 Челябинск – Первое организационное заседание избирательной комиссии Челябинской области нового состава (ул. Кирова, 114, каб. 237)
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18:00 Челябинск – Встреча с челябинской поэтессой Сашей Кудос (Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)
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18:30 Челябинск – Мастер-класс по каллиграфии руководителя клуба дальневосточной каллиграфии и живописи тушью «IZUMI», ст. преподаватель кафедры философии ЧелГУ Натальи Смирновой (Музей изобразительных искусств, зал имени архитектора Е. В. Александрова, пл. Революции, 1)
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18:30 Челябинск – Мастер-класс «Анатомический рисунок» в рамках выставки «Гвидо Рени и офорт в Италии XVII в.» (Музей изобразительных искусств, картинная галерея, ул. Труда, 92А)
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