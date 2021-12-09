9 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

18:30 Челябинск – Мастер-класс по каллиграфии руководителя клуба дальневосточной каллиграфии и живописи тушью «IZUMI», ст. преподаватель кафедры философии ЧелГУ Натальи Смирновой (Музей изобразительных искусств, зал имени архитектора Е. В. Александрова, пл. Революции, 1)