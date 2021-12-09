После капремонта художественной школы в Южноуральске в отношении руководства учреждения возбудили уголовное дело

В Челябинской области в руководство художественной школы выбросило на ветер 24 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, следственный отдел СКР по Южноуральску по материалам аудиторской проверки возбудил уголовное дело о халатности в отношении руководителя МБОУ ДО «Детская художественная школа».

В ходе проверки аудиторы областного правительства обнаружили, что в ходе проводившегося в школе капитального ремонта часть работ была выполнена некачественно, а часть оплаченных работ и вовсе не произведена.

В результате, хотя капремонт по документам был закончен еще в декабре 2020 года, школа не заработала до сих пор.

«По результатам контрольного мероприятия установлено неэффективное использование бюджетных средств в размере более 24 миллионов рублей, причинение ущерба бюджету на сумму не менее 2 миллионов рублей», – констатировали представители контрольно-счетной палаты.

Сопровождение уголовного дела осуществляют УЭБиПК ГУ МВД и УФСБ России по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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