После капремонта художественной школы в Южноуральске в отношении руководства учреждения возбудили уголовное дело

В Челябинской области в руководство художественной школы выбросило на ветер 24 миллиона рублей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, следственный отдел СКР по Южноуральску по материалам аудиторской проверки возбудил уголовное дело о халатности в отношении руководителя МБОУ ДО «Детская художественная школа».
В ходе проверки аудиторы областного правительства обнаружили, что в ходе проводившегося в школе капитального ремонта часть работ была выполнена некачественно, а часть оплаченных работ и вовсе не произведена.
В результате, хотя капремонт по документам был закончен еще в декабре 2020 года, школа не заработала до сих пор.
«По результатам контрольного мероприятия установлено неэффективное использование бюджетных средств в размере более 24 миллионов рублей, причинение ущерба бюджету на сумму не менее 2 миллионов рублей», – констатировали представители контрольно-счетной палаты.
Сопровождение уголовного дела осуществляют УЭБиПК ГУ МВД и УФСБ России по Челябинской области.
Челябинск, Виктор Елисеев
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