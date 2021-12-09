В отделении ПФР по Челябинской области появился новый управляющий

В отделении Пенсионного Фонда России (ПФР) по Челябинской области появился новый управляющий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 6 декабря права финансовой подписи и действий от имени фонда как юрлица без доверенности получила заместитель управляющего Светлана Киселева.

Напомним, управляющий отделением Виктор Чернобровин арестован 23 июля по подозрению в получении 26,7 миллионов рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

Ранее были задержаны замруководителя регионального отделения ПФР Александр Орехов и сотрудник одного из подразделений Рудольф Зайцев. Оба признали свою вину и дали признательные показания.

Сам Чернобровин вину в инкриминируемых ему действиях не признает. В суде он заявил, что о действиях подчиненных не знал. Тем не менее, суд отправил его в СИЗО.

В начале октября стало известно о возбуждении в отношении управляющего ПФР еще одного уголовного дела, также по факту получения взятки. Ему вменили получение от представителей ЧОП прогулочного катера стоимостью порядка 600 тысяч рублей.

Чернобровина отправили под домашний арест до 12 февраля 2022 года.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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