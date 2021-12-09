Смертность от ковида в Челябинской области держится на одном высоком уровне полтора месяца

В Челябинской области за сутки выявлено 626 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 30 зараженных. Отметим, что смертность от инфекции держится на одном уровне уже полтора месяца: 20 октября показатель достиг 29 летальных исходов в сутки, 23 октября – 30 С тех пор суточная выявляемость сначала выросла в 1,5 раза – с 429 до 656, потом пошла на убыль, а смертность так и колеблется в пределах 29 – 30, лишь дважды выйдя за пределы этих значений: 2 декабря было зафиксировано 32 смерти, 6 декабря – 31.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 134 тысячи 342 инфицированных. 6 тысяч 678 из них умерли (непосредственно от инфекции – 5 тысяч 404).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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