В 2021 году перед судом предстали полторы сотни южноуральцев, обвиняемых в коррупционных преступлениях

В следственном управлении Южного Урала подсчитали число коррупционных преступлений в 2021 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, за 10 месяцев 2021 года в следственное управление поступило 539 сообщений о преступлениях коррупционной направленности, окончено производством 191 уголовное дело.

В текущем году перед судом предстал 161 обвиняемый, из них 115 должностных лиц, среди которых 26 сотрудников органов внутренних дел, 18 представителей органов местного самоуправления, 5 сотрудников ФСИН России, 26 должностных лиц министерств и ведомств Челябинской области.

По уголовным делам наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 152, 7 миллиона рублей.

Так, следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Магнитогорска, подозреваемого в получении взятки. По данным следствия, в течение 2015-2016 годах чиновник получил взятку в более чем 1,5 миллиона рублей от предпринимателя за передачу в аренду земельных участков на территории города.

Расследуется уголовное дело в отношении руководителя регионального отделения Пенсионного фонда России, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он получил более 26 миллионов рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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