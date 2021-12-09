В Троицке 10-летний ребенок выпал из окна дома

В Челябинской области выясняют обстоятельства падения ребенка из окна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел утром 9 декабря на улице 30-летия ВЛКСМ.

Известно, что 10-летний мальчик выпал из окна третьего этажа. По предварительной информации, его родители в это время спали.

Ребенка доставили в больницу с травмой головы. В настоящее время он находится в стабильно тяжелом состоянии.

СКР начал доследственную проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»