В Троицке 10-летний ребенок выпал из окна дома

В Челябинской области выясняют обстоятельства падения ребенка из окна.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел утром 9 декабря на улице 30-летия ВЛКСМ.
Известно, что 10-летний мальчик выпал из окна третьего этажа. По предварительной информации, его родители в это время спали.
Ребенка доставили в больницу с травмой головы. В настоящее время он находится в стабильно тяжелом состоянии.
СКР начал доследственную проверку.
Челябинск, Виктор Елисеев
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