Губернатор Текслер «спрятался» от южноуральцев во время посещения копейского поселка

Губернатора Челябинской области от «спрятали» от общения с жителями копейского поселка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители поселка Тугайкуль, расположенного на территории Копейска, не смогли встретиться с главой Южного Урала, посетившего территорию вчера, 8 декабря. Об этом они рассказали в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«О вашем приезде мы знали заранее, так как эта информация активно распространялась в соцсетях, – пишут авторы обращения. – Поэтому жители поселка Тугайкуль ждали вас и главу города Копейска Фалейчика, чтобы рассказать о проблемах поселка».

А проблем в Тугайкуле достаточно. Хотя есть и хорошие моменты. Так, на средства областного бюджета в поселке построили детский сад, строится среднеобразовательная школа. Построен и дом по улице Короленко. Только вот за время строительства этих объектов строительная техника раскурочила дороги и тротуары. Глава города, а чаще его заместители неоднократно обещали жителям восстановить разрушенное, но не сделали. «Может, не смогли. Или забыли. Но факт остается фактом», – рассуждают копейчане.

Кстати, 13 августа сего года, когда губернатор был в поселке, он поручил мэру эту проблему решить, напоминают жители. Но до настоящего времени проблемы с асфальтом так и остались неразрешенными, а строительная техника продолжает ездить по дворам и добивать оставшееся еще местами покрытие.

«В этот раз жители поселка Тугайкуль караулили вас возле нового дома, – пишут они губернатору. – Так как на улице было холодно, зоркие бабушки из дома 12а по улице Короленко следили за площадкой у дома 12В через окно. К сожалению, никто вас не смог разглядеть и выйти поздороваться, рассказать о проблемах. То ли организаторы, в лице администрации Копейска сделали все, чтобы никто ничего не понял, и вы не встретились с нами и не раздавали «пустых» обещаний, то ли так сложились звезды..."

И все-таки Алексея Текслера просят посодействовать тому, чтобы в поселке Тугайкуль наконец-то восстановили дороги.

Челябинск, Виктор Елисеев

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