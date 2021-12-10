10 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

10:30 Челябинск – Открытие Третьего регионального молодежного форума «Законодательная инициатива» на площадках: «Экология, зоозащита и экологическая культура граждан» (Фонд «Спаси меня», ул. Ферросплавная, 79); «Экономика, бизнес и промышленность» («Территория бизнеса», ул. Российская, 110); «Социальная политика, культура и образование» (ЮУрГУ, комплекс «Сигма», пр. Ленина 78В)