10 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

10.12.2021, пятница
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10:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция министра физической культуры и спорта Челябинской области Максима Соколова «Главные спортивные достижения Челябинской области в 2021 году» (пресс-центр «Гранада Пресс»)
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10:30 Челябинск – Открытие Третьего регионального молодежного форума «Законодательная инициатива» на площадках: «Экология, зоозащита и экологическая культура граждан» (Фонд «Спаси меня», ул. Ферросплавная, 79); «Экономика, бизнес и промышленность» («Территория бизнеса», ул. Российская, 110); «Социальная политика, культура и образование» (ЮУрГУ, комплекс «Сигма», пр. Ленина 78В)
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11:00 Челябинск – Открытие X Съезда национально-культурных объединений Южного Урала (отель «Виктория», ул. Молодогвардейцев, 34)
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14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция исполняющего обязанности начальника главного управления лесами Челябинской области Валерия Нигматуллина «Леса Челябинской области. Результаты восстановления фонда в 2021 году» (пресс-центр «Гранада Пресс»)
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14:00 Челябинск – Встреча музыкальной гостиной «Урал, Урал, твои просторы…», приуроченная к 95-летию уральского композитора Ивана Шутова (1926-1988) (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)
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