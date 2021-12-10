Граждане Кыргызстана выслали из России на родину более 11 млрд долларов

Более 11 млрд долларов США выслали из России на родину граждане Кыргызстана за последние 5 лет. Исследование миграционных процессов из Кыргызстана в Россию вообще и в Челябинскую область в частности провели в Южно-Уральском госуниверситете. Результаты опубликованы в журнале Этнография.

Как сообщили РИА «Новый День» в ЮУрГУ, граждане Кыргызстана включились в процессы трудовой и международной миграции сравнительно поздно: в основном, это происходило уже в начале и середине 2000-х годов. Например, в Челябинской области по данным переписи 2010 года проживало не более 1,5 тысяч кыргызов. Нарастанию миграционного потока способствовали ухудшение социально-политической ситуации в республике и обострение межэтнических и межрегиональных конфликтов в 2005 и 2010 годах.

В итоге к 2020 году в России находилось уже около 700 тысяч кыргызов. География их расселения довольна широка, но они явно стараются не забираться в «медвежьи углы»: основная масса мигрантов из Крыгызстана предпочитает перемещаться по территории от Бишкека на юге до Екатеринбурга на севере, от Москвы или Ростова на западе до Новосибирска на востоке.

В Челябинскую область приезжают, в основном, выходцы из южных районов республики: 20% мигрантов дает город Ош, еще 50% – остальная Ошская область, 20% – соседняя Баткенская область. Недаром долгое время из Челябинска можно было улететь прямым рейсом только в Ош, а Бишкек приходилось летать из Екатеринбурга или Москвы.

«Социальные связи кыргызов в нашем регионе (и скорее всего, в РФ в целом) устроены следующим образом: контакты, сложившиеся в отправляющем обществе, состоят главным образом из родственников и соседей, а также контакты, связывающие мигрантов с кыргызами в целом и принимающим обществом. Эти два компонента существенно различаются с точки зрения хозяйственной активности, отношения к этничности, планов на будущее и других важных характеристик интеграции в принимающее общество, – отмечает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории миграционных исследований Андрей Авдашкин. – Более уверенное владение русским языком и активное восприятие культуры российского мегаполиса в разных сферах укрепляет отношения с принимающим обществом и, постепенно размывая локальные практики солидарности, переориентирует с возвращения на родину на укоренение в России».

Эксперты и сами мигранты отмечают, что после вступления Кыргызстана в ЕАЭС ощутимо проще стал режим пребывания в России, открылись широкие возможности для трудоустройства кыргызстанцев в России и в Казахстане. Так складывается единый рынок труда на обширных территориях, упрощая мобильность и делая миграционные стратегии более гибкими. В итоге в 2016-2018 годах существенно возросли объемы денежных переводов в Кыргызстан.

Так, в 2016 году кыргызы отправили на родину 2 млрд долларов США, в 2017 – 2,5 млрд, в 2018 – 2,7 млрд. Пандемия внесла свои коррективы: в 2020 году объем переводов сократился до 2,2 млрд долларов. В текущем году объемы высылаемых средств примерно равны прошлогодним. В целом, за последние 5 лет из России в Кыргызстан отправлено более 11 млрд долларов.

Исследователи считают, что необходимо внимательное отношение к перспективам миграции из этого государства: пандемия COVID-19 нанесла болезненный удар по благосостоянию населения республики, нарушила стабильный режим циркуляции рабочей силы между российским рынком труда и Средней Азией. В Кыргызстане это происходит на фоне нового обострения политической ситуации и рекордной засухи. «После улучшения эпидемиологической ситуации и открытия государственных границ вполне вероятно не только восстановление, но и рост трансграничных миграционных обменов», – отмечают в ЮУрГУ.

«Многие результаты, полученные в ходе реализации проекта, пока остались «за кадром», – сообщил Андрей Авдашкин. – В ближайшее время мы планируем продолжить исследование миграции из Кыргызстана и поставить новые исследовательские вопросы: как пандемия COVID-19 и ситуация в России и Кыргызстане, вызванная ограничениями мобильности и экономическим спадом, повиляла на миграцию и мигрантов; как экологические факторы, например засуха, могут спровоцировать новые потоки мигрантов из Средней Азии, куда они будут направлены, в чем заключается влияние новых технологий коммуникации на образ жизни мигранстких сообществ (чаты в WhatsApp, Telegram и др.) и что вообще мы знаем о среднеазиатских цифровых диаспорах?»

Челябинск, Ольга Арсентьева

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