В Челябинской области от ковида скончались еще 30 человек

В Челябинской области за сутки выявлено 623 новых случая коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 30 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 134 тысячи 965 инфицированных. 6 тысяч 708 из них умерли (непосредственно от инфекции – 5 тысяч 434).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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