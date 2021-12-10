На Южном Урале подсчитали средний размер взятки

Средний размер взятки на Южном Урале составляет 33 тысячи 661 рубль. Такая информация была озвучена в рамках круглого стола, организованного в челябинском филиале РАНХиГС и приуроченного к Международному дню борьбы с коррупцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно опросу, проведенному социологической лабораторией РАНХиГС по заказу регионального правительства, чаще всего южноуральцы дают взятки, чтобы решить «проблемы» в ГИБДД, на втором месте – судебные процессы, на третьем – получение желаемой работы или продвижение по карьерной лестнице. В пятерку самых «коррупционных» входят также обучение в вузе и получение отсрочки от военной службы.

Две трети участник опроса считают, что без подношений такие вопросы не решить.

Представители бизнеса, в основном, платят мзду за «покровительство» (в среднем по области такая услуга обходится в 25 тысяч рублей) и за победу в аукционе или получение выгодного контракта (здесь цена доходит до 1 миллиона).

Чаще всего о коррупции заявляли жители Еткульского и Троицкого районов, а также Южноуральска.

Челябинск, Павел Зварзин

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