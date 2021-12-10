Из челябинского аэропорта срочно эвакуировали сотрудников и пассажиров

В Челябинске из аэропорта срочно эвакуировали сотрудников и пассажиров.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», переполох связан с сообщением о минировании аэровокзала, поступившем в полицию.
На место прибыли сотрудники экстренных служб и скорой помощи.
Сейчас помещения аэропорта проверяются. Из-за происшествия задерживается вылет рейса в Москву.
Челябинск, Павел Зварзин
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube