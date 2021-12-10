Из челябинского аэропорта срочно эвакуировали сотрудников и пассажиров

В Челябинске из аэропорта срочно эвакуировали сотрудников и пассажиров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», переполох связан с сообщением о минировании аэровокзала, поступившем в полицию.

На место прибыли сотрудники экстренных служб и скорой помощи.

Сейчас помещения аэропорта проверяются. Из-за происшествия задерживается вылет рейса в Москву.

Челябинск, Павел Зварзин

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